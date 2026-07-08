La clasificación agónica de la Selección argentina frente a Egipto volvió a poner a prueba los nervios de millones de hinchas. Sin embargo, esa intensidad emocional no solo se vive desde lo futbolístico: también puede tener consecuencias para la salud cardiovascular, especialmente en personas con enfermedades preexistentes o factores de riesgo.

Especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que durante eventos deportivos de gran impacto suelen aumentar los episodios cardiovasculares relacionados con el estrés, la ansiedad y la liberación de adrenalina.

"La liberación excesiva de adrenalina hace que el corazón lata más rápido y aumente la presión arterial. Esta respuesta puede provocar palpitaciones y subas bruscas de la presión, lo que representa un riesgo aún mayor para quienes tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular", explicó la cardióloga Analía Aquieri, integrante del Laboratorio de Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas.

¿Quiénes deben extremar los cuidados?

Los especialistas indicaron que las personas con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, antecedentes de arritmias o insuficiencia cardíaca deben prestar especial atención durante los encuentros de la Selección.

La recomendación también alcanza a quienes padecen diabetes, colesterol elevado, obesidad, tabaquismo o llevan una vida sedentaria.

Según Aquieri, una emoción intensa "puede provocar aumentos bruscos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca", con riesgo de generar "dolor de pecho, arritmias, crisis hipertensivas y otros eventos cardiovasculares agudos".

Las recomendaciones para ver el partido

Para reducir el riesgo durante los encuentros del Mundial, los cardiólogos aconsejan:

Mantener la medicación indicada por el médico.

Evitar el consumo excesivo de alcohol.

No fumar durante el partido.

No consumir bebidas energizantes.

Evitar comidas abundantes antes y durante el encuentro.

Llegar descansado y con suficientes horas de sueño.

Reducir, en lo posible, otras situaciones de estrés.

Si la ansiedad es muy intensa, considerar escuchar el partido por radio en lugar de verlo.

Consultar con un profesional si los episodios de ansiedad son frecuentes.

Qué hacer ante un síntoma de alarma

Los especialistas remarcaron que si una persona presenta dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones intensas, pérdida de conocimiento o cualquier otro síntoma compatible con una emergencia cardiovascular, debe ser retirada del ambiente de estrés y solicitar asistencia médica de inmediato.

Además, desaconsejaron administrar medicamentos por cuenta propia cuando se desconocen los antecedentes del paciente, ya que solo una evaluación médica puede determinar si se trata de un episodio pasajero o de una urgencia que requiere atención inmediata.

Este sábado, cuando Argentina enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, los especialistas recuerdan que disfrutar del partido también implica cuidar la salud, especialmente para quienes tienen factores de riesgo cardiovasculares.