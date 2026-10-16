Las lluvias intensas pueden modificar los refugios y el comportamiento de distintos animales, favoreciendo su desplazamiento hacia patios, depósitos y viviendas. Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan difundió recomendaciones para proteger a las mascotas y prevenir accidentes con animales potencialmente peligrosos, como serpientes, arañas y escorpiones.

Las medidas apuntan a reducir los riesgos para las familias y sus animales de compañía, especialmente después de las tormentas, cuando la fauna puede aparecer en lugares donde habitualmente no se encuentra.

Cómo cuidar a perros y gatos después de las lluvias

Una de las principales recomendaciones es mantener a perros y gatos bajo supervisión y evitar que circulen libremente por zonas anegadas, terrenos con escombros o sectores afectados por las precipitaciones.

Antes de permitirles salir, se aconseja revisar patios, galerías y depósitos, con especial atención a espacios cerrados o lugares donde se acumulen materiales.

También es importante impedir que las mascotas se acerquen a animales silvestres, ejemplares muertos o especies desconocidas, ya que el contacto puede representar un riesgo para su salud.

Ante lesiones, mordeduras, cambios de comportamiento o signos de enfermedad, se debe consultar de inmediato con un médico veterinario.

Qué hacer si aparece una serpiente, araña o escorpión

En San Juan, entre los accidentes con animales ponzoñosos se encuentran los provocados por arañas, alacranes y serpientes, como la yarará y la cascabel.

Estos animales pueden inocular sustancias tóxicas mediante mordeduras o picaduras. Después de las lluvias, su presencia fuera de los refugios habituales puede aumentar el riesgo de encuentros con personas y mascotas.

Ante la aparición de un ejemplar potencialmente peligroso, Ambiente recomienda mantener distancia y alejar del lugar a niños y animales domésticos. No se debe intentar capturarlo, manipularlo ni eliminarlo, tampoco mediante métodos caseros.

Si es posible hacerlo sin acercarse ni correr riesgos, tomar una fotografía puede ayudar al personal especializado a identificar la especie.

Cuando el animal aparezca en un área protegida o represente un riesgo para las personas, se debe informar a la autoridad correspondiente del área.

Qué hacer ante una picadura o mordedura

Si una persona sufre una picadura o mordedura, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Si el afectado es un perro o un gato, es fundamental trasladarlo rápidamente a una veterinaria para que reciba atención profesional.

Las recomendaciones buscan prevenir accidentes, proteger a las familias y sus mascotas y evitar la manipulación innecesaria de la fauna silvestre. La supervisión de los animales domésticos y la precaución en los espacios afectados por las tormentas son medidas clave para reducir los riesgos.