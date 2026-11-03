Frente a la histórica llegada del papa León XIV a la Capital Federal, miles de sanjuaninos que ultiman detalles para viajar a Buenos Aires deberán contemplar un complejo esquema de transitabilidad e ingresos controlados.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya oficializó el cronograma de cortes de tránsito y perímetros de seguridad acordados con el Gobierno Nacional, los cuales afectarán de forma directa el acceso a hoteles, el estacionamiento y la circulación peatonal en los puntos centrales del itinerario papal.

Las interrupciones en la vía pública comenzaron este martes 3 de noviembre con cortes parciales en avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento, dejando solo dos carriles habilitados por mano. Sin embargo, los cierres irán en aumento en las jornadas subsiguientes.

Restricciones progresivas y cortes totales en Avenida del Libertador

Para quienes viajen desde San Juan en vehículo particular o traslados privados, resulta vital saber que desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, la avenida del Libertador —en el tramo entre las calles Sucre y Ugarteche— sufrirá cortes progresivos que derivarán en un bloqueo vehicular total.

Aunque los residentes de la zona contarán con un carril exclusivo hacia cocheras hasta el sábado 7 de noviembre para evitar las carpas y vallados, el resto del tránsito particular tendrá el paso restringido en esa arteria estratégica.

Hoteles, reservas y accesos peatonales: requisitos para visitantes

El operativo entrará en su fase más crítica desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, momento en que las fuerzas de seguridad activarán el control estricto sobre el perímetro acordonado. Durante esos días, los únicos puntos autorizados para el ingreso y egreso —tanto vehicular como peatonal— serán las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras.

Los sanjuaninos que se hospeden en la zona afectada deberán presentar obligatoriamente la reserva confirmada de su hotel o alojamiento para cruzar los controles policiales.

En tanto, aquellos coterráneos que viajen por motivos laborales o no posean domicilio asentado en la zona deberán completar con antelación una declaración jurada digital disponible en la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, los vecinos permanentes ingresarán únicamente exhibiendo el DNI con domicilio actualizado.

Estacionamiento, grúas y modificaciones en el transporte

Quienes se trasladen en auto desde San Juan deberán prestar especial atención a las normas de aparcamiento: se prohibió el estacionamiento sobre la avenida del Libertador (entre Virrey del Pino y Ugarteche) y en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro.

Todos los coches deberán ser retirados antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre; de lo contrario, las grúas de Tránsito los trasladarán al predio de la Facultad de Derecho (sin costo de acarreo para el titular).

Finalmente, los sanjuaninos que planifiquen moverse en transporte público dentro de CABA deberán tener en cuenta que varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales y que los contenedores de residuos fueron reubicados para garantizar la seguridad del evento de escala internacional.