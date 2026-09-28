Cómo descargar el DNI digital y para qué sirve en San Juan

La gestión de documentación personal sumó una alternativa práctica para los ciudadanos locales tras la confirmación sobre el uso del documento virtual en el teléfono móvil. A través de la aplicación oficial Mi Argentina, la población puede obtener la credencial en su dispositivo sin costo extra para acreditar su identidad ante diversas dependencias administrativas.

Para acceder a esta credencial es necesario descargar la plataforma desde la tienda de aplicaciones del smartphone, crear una cuenta de usuario con confirmación de datos y realizar la validación biométrica mediante la cámara del celular.

Una vez completado este registro, el documento queda guardado en la sección mis documentos, permitiendo la visualización de la credencial aun cuando el dispositivo no tenga conexión activa a internet. Si la persona necesita tramitar el ejemplar físico en las oficinas del Registro Civil, la gestión presencial mantiene un costo de $3000 según la tarifa oficial fijada por la entidad nacional.

El uso de esta herramienta facilita la acreditación de datos personales en controles gubernamentales, gestiones administrativas, trámites de la administración pública y presentaciones institucionales dentro del territorio sanjuanino. Sin embargo, no reemplaza la tarjeta física para votar en jornadas electorales o para viajar al exterior, donde el formato tradicional sigue siendo obligatorio.

Desde la cartera provincial resaltaron el valor práctico de esta medida para agilizar el contacto diario con los servicios estatales. En ese marco, esta herramienta busca facilitar los trámites y brindar una alternativa para quienes necesiten presentar su documentación personal, manteniendo la validez legal del DNI físico. Con esta opción activa, los sanjuaninos pueden resolver diligencias presenciales utilizando el teléfono inteligente con respaldo institucional.