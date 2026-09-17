Con el paso del tiempo, la acumulación de sarro puede convertirse en un problema habitual en la ducha. Los depósitos minerales se adhieren a los pequeños orificios del cabezal y pueden reducir la presión del agua o hacer que los chorros salgan en direcciones inesperadas.

Para solucionar este problema existe un método de limpieza que no requiere utilizar vinagre. El protagonista es el ácido cítrico en polvo, un desincrustante que permite ablandar y remover los depósitos calcáreos acumulados en la flor de la ducha.

Cómo limpiar la ducha paso a paso

El procedimiento es sencillo y comienza retirando el cabezal de la ducha, siempre que pueda desenroscarse fácilmente.

Luego hay que llenar un recipiente con agua y agregar un par de cucharadas de ácido cítrico en polvo. Se coloca el cabezal dentro del recipiente y se lo sumerge por completo, procurando que la preparación llegue a todos los orificios.

El siguiente paso consiste en dejar actuar la solución durante unos minutos. Durante ese tiempo, el ácido cítrico ayuda a ablandar y disgregar los depósitos minerales que obstruyen las salidas de agua.

Una vez transcurrido el tiempo de acción, se retira el cabezal y se cepillan suavemente los orificios. Para esta tarea se puede utilizar un cepillo de cerdas blandas o un cepillo de dientes que ya no se use.

Finalmente, hay que enjuagar la pieza con abundante agua limpia y volver a colocarla en la ducha. Se recomienda dejar correr el agua durante unos instantes para eliminar cualquier resto que haya quedado en los conductos.

Qué hacer si el agua sigue saliendo con poca presión

Si después de realizar la limpieza el flujo de agua no mejora, la obstrucción podría encontrarse en el interior del cabezal. En ese caso, puede ser necesario revisar el filtro o la malla metálica interna, que puede acumular impurezas provenientes de las cañerías.

El mantenimiento periódico del cabezal ayuda a evitar que el sarro se acumule y permite conservar un flujo de agua más uniforme.