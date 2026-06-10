Cómo elevar jeans y polera con el truco de estilo de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani compartió una técnica sencilla para transformar un conjunto invernal clásico sin necesidad de renovar todo el guardarropa. La conductora eligió jeans oscuros y una polera de rayas en tonos rojo y blanco como base de su vestimenta.

El elemento central de la propuesta fue un blazer tapado de color rojo intenso que elevó por completo el impacto visual de las prendas básicas. Esta apuesta coincide con las tendencias actuales donde los abrigos en colores vibrantes ganan terreno por su capacidad de aportar energía y sofisticación instantánea.

La estrategia estilística consiste en mantener una base neutra para permitir que una única pieza de impacto destaque como protagonista absoluta. Además del rojo, otras opciones sugeridas para este tipo de conjuntos incluyen tonos como el fucsia, el verde esmeralda o el azul eléctrico.

En la elección de Fabbiani, el abrigo dialogó cromáticamente con las rayas de su polera para conseguir un resultado armonioso y moderno. Para completar el conjunto, se optó por accesorios discretos en tonos camel que equilibraron la intensidad de la prenda principal.

Los tapados oversized en colores fuertes se posicionan como las piezas más buscadas de la temporada invernal por su versatilidad. Estas prendas permiten actualizar un estilo clásico sin mayor esfuerzo y adaptarse tanto a compromisos laborales como a salidas informales.

La fórmula de apostar por una pieza llamativa que haga la diferencia confirma que es posible vestir con personalidad partiendo de básicos infalibles como el denim. Previamente, la conductora también había marcado tendencia al mostrar cómo combinar vestidos largos con botas altas.