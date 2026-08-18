Las hormigas suelen aparecer en el hogar en busca de alimentos y agua y pueden convertirse rápidamente en un problema cuando encuentran una fuente que las atrae. Para combatirlas, además de mantener los ambientes limpios, existen algunos métodos caseros que permiten alejarlas sin recurrir al vinagre o al azúcar.

Uno de los primeros pasos consiste en localizar el camino que utilizan. Las hormigas suelen desplazarse siguiendo rastros químicos que dejan otras integrantes de la colonia. Por eso, limpiar las superficies por las que circulan ayuda a eliminar ese rastro y dificulta que vuelvan a encontrar el mismo recorrido.

Qué se puede utilizar

Una alternativa es recurrir a aromas que resultan desagradables para las hormigas, colocándolos cerca de las zonas por donde ingresan o aparecen.

También es importante mantener los alimentos correctamente almacenados y evitar que queden restos de comida sobre las mesadas, el piso o las mesas. Las migas y sustancias dulces pueden convertirse en una fuente de atracción.

Otra medida efectiva es sellar las pequeñas grietas y aberturas que puedan funcionar como puntos de entrada. Revisar zócalos, ventanas, puertas y paredes permite reducir los lugares por los que los insectos pueden ingresar.

La limpieza es fundamental

Para evitar que el problema vuelva a repetirse, es recomendable limpiar de manera frecuente las superficies y retirar rápidamente cualquier resto de comida.

También se debe prestar atención a los lugares donde puede acumularse humedad, ya que el agua es otro de los elementos que pueden atraer a estos insectos.

Con una combinación de limpieza, almacenamiento adecuado de alimentos, eliminación de los rastros y bloqueo de los puntos de ingreso, es posible reducir considerablemente la presencia de hormigas en el hogar.