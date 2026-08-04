Alterada, con sangre en las manos y después de haber protagonizado una supuesta pelea de pareja. Así encontraron a Victoria Luz Canteros, la joven de 25 años que quedó detenida e imputada por el crimen de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Resistencia, Chaco.

El dato fue revelado este martes por la fiscal Ana González de Pacce, quien brindó detalles sobre los primeros momentos de la investigación. Según explicó, Canteros fue encontrada en el hospital al que había sido trasladado Guardia luego de recibir una grave herida de arma blanca.

En ese contexto, un policía que se encontraba en el centro de salud escuchó a la joven decir: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”. De acuerdo con la fiscal, Canteros se encontraba en un fuerte estado de alteración y tenía sangre en las manos.

La declaración fue uno de los elementos que la Justicia incorporó a la investigación. La joven quedó detenida y este martes fue imputada formalmente por homicidio agravado por el vínculo, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance el expediente.

Qué pasó antes de que llegara al hospital

Guardia, de 29 años, ingresó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando durante la mañana del domingo. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero la lesión provocada por un arma blanca comprometió arterias y venas vitales y terminó provocándole un paro cardiorrespiratorio.

La Fiscalía intenta reconstruir ahora qué ocurrió durante la pelea previa al ataque.

Uno de los testimonios que se consideran relevantes es el del hermano de Canteros, quien además era amigo de la víctima. El hombre contó que recibió un llamado cerca de las 6 de la mañana y escuchó a su hermana gritar: “Me rompiste el celular”, mientras se desarrollaba una discusión.

Vecinos de la vivienda donde ocurrió el episodio también aseguraron haber escuchado gritos y una fuerte pelea aproximadamente a esa hora.

El cuchillo y una denuncia previa

Durante el procedimiento realizado en la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado para atacar a Guardia.

La causa también tiene un antecedente que ahora volvió a quedar bajo análisis. En noviembre de 2025, Matías había denunciado a Canteros por violencia, aunque esa investigación fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal.

En cambio, la fiscal confirmó que no existen denuncias previas de violencia de género realizadas por Canteros contra Guardia.

Mientras la joven permanece detenida, la Fiscalía continúa tomando declaraciones y analiza cámaras de seguridad de la zona, además de aguardar los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

La imputación actual es provisoria y podrá modificarse cuando se incorporen nuevas pruebas que permitan establecer con precisión cómo se produjo la pelea y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de Matías Guardia.