Un amplio operativo policial permitió encontrar y detener a Sebastián Daniel Bonafe, el principal acusado del femicidio de Mercedes Errapán y del secuestro de la hija de 7 años de la víctima. El procedimiento se desarrolló en Pergamino, donde el sospechoso permanecía oculto en un cañaveral junto a la menor, a quien utilizó para intentar evitar su captura.

La búsqueda se activó pocas horas después de que la Policía encontrara asesinada a Mercedes Errapán, de 32 años, en una vivienda de Junín. Al constatar que su hija no se encontraba en el lugar, la Justicia dispuso la activación del Alerta Sofía y montó un operativo cerrojo para localizar a la niña y al principal sospechoso.

Las tareas investigativas permitieron reconstruir el recorrido del acusado hasta Pergamino. Allí, efectivos policiales lograron ubicarlo en una zona descampada. Al advertir la presencia de los uniformados, Bonafe ingresó con la menor a un sector cubierto por vegetación para intentar escapar.

Según informaron fuentes de la investigación, el momento más crítico del operativo se produjo cuando el acusado apoyó un cuchillo sobre el cuello de la niña y amenazó con matarla si la Policía avanzaba. La situación obligó a los efectivos a suspender cualquier intento de irrupción e iniciar una negociación para preservar la vida de la menor.

Después de varios minutos de tensión, Bonafe depuso su actitud, liberó a la niña y se entregó a las fuerzas de seguridad. La menor fue rescatada sana y salva y quedó inmediatamente bajo resguardo de las autoridades y de los equipos especializados en asistencia a víctimas.

Tras la detención, los investigadores incorporaron nuevos elementos a la causa. Durante un allanamiento realizado en una vivienda vinculada al acusado secuestraron cartas manuscritas que, según la pesquisa, revelarían que el crimen había sido planificado con anticipación.

En uno de esos escritos, Bonafe habría expresado: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín". En otro pasaje dejó asentada una amenaza que luego, según la investigación, intentó concretar durante el operativo: "Si la Policía me encuentra, mato a la nena".

La causa también incorporó como antecedente una denuncia presentada por Mercedes Errapán pocos días antes del crimen. De acuerdo con la investigación, la mujer había acusado a Bonafe en una causa por presunto grooming relacionado con su hija, lo que derivó en un allanamiento realizado el 3 de julio por la Policía Federal.

El expediente quedó a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial Junín, bajo la calificación de femicidio seguido de rapto. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir toda la secuencia del hecho, desde el asesinato de Mercedes hasta la fuga, el secuestro de la niña y la captura del acusado.