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Cómo enviar el currículum por mail: qué poner en el asunto y el mensaje
POR REDACCIÓN
Enviar el currículum por correo electrónico requiere prestar atención al asunto, al texto del mensaje y al archivo adjunto. Una presentación breve y ordenada permite identificar el puesto al que te postulás y revisar la documentación enviada.
Qué poner en el asunto
El asunto debe indicar que se trata de una postulación y señalar el puesto. Si la búsqueda incluye un número de referencia, conviene incorporarlo tal como aparece en el aviso.
Un modelo adaptable es: «Postulación – [nombre del puesto] – [nombre y apellido]». Por ejemplo: «Postulación – Auxiliar administrativo – [nombre y apellido]».
Cómo escribir el mensaje
El cuerpo del correo puede ser breve: saludá, mencioná el puesto, resumí una experiencia o habilidad relacionada y aclarà que adjuntás el currículum. Cerrá con un agradecimiento y tus datos de contacto.
Modelo adaptable:
«Buenos días. Me comunico para postularme al puesto de [nombre del puesto], publicado en [lugar o medio donde viste el aviso]. Tengo experiencia en [área o tarea] y conocimientos de [herramienta o habilidad relevante]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.
[Nombre y apellido]
[Teléfono]»
Usá solo información propia y pertinente para el puesto. Si no tenés experiencia laboral, podés mencionar estudios, formación o habilidades relacionadas, siempre que correspondan a tu perfil.
Cómo adjuntar y nombrar el currículum
Antes de enviar el correo, revisá qué formato solicita la empresa. Si el aviso no especifica uno, el PDF puede servir para conservar el formato del documento; si piden un archivo de Word u otro tipo, seguí esa indicación.
También es útil ponerle al archivo un nombre fácil de reconocer, como «[Nombre]_[Apellido]_CV_[Área].pdf». Evitá enviar documentos antiguos o versiones que no correspondan a la postulación.
Tres modelos de correo para adaptar
Para un primer empleo
Asunto: Postulación – [nombre del puesto] – [nombre y apellido]
«Buenos días. Me comunico para postularme al puesto de [nombre del puesto]. Estoy buscando mi primera experiencia laboral y cuento con formación en [área o estudio] y conocimientos de [habilidad relacionada]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.
[Nombre y apellido]
[Teléfono]»
Para postularte a un oficio
Asunto: Postulación – [oficio] – [nombre y apellido]
«Buenos días. Me comunico para postularme como [nombre del oficio]. Tengo experiencia en [tarea o área] y conocimientos de [herramienta o técnica pertinente]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.
[Nombre y apellido]
[Teléfono]»
Para una postulación espontánea
Asunto: Postulación espontánea – [área o puesto] – [nombre y apellido]
«Buenos días. Me comunico para consultar por posibles oportunidades laborales en el área de [área]. Cuento con experiencia en [tarea o sector] y conocimientos de [habilidad relevante]. Adjunto mi currículum para que puedan considerarlo si surge una búsqueda acorde a mi perfil. Muchas gracias.
[Nombre y apellido]
[Teléfono]»
Antes de enviar, comprobá que el destinatario sea correcto, que el archivo esté adjunto y que el asunto corresponda al aviso. Revisá también que el currículum tenga tus datos actualizados.