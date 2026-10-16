Cómo enviar el currículum por mail: qué poner en el asunto y el mensaje

Enviar el currículum por correo electrónico requiere prestar atención al asunto, al texto del mensaje y al archivo adjunto. Una presentación breve y ordenada permite identificar el puesto al que te postulás y revisar la documentación enviada.

Qué poner en el asunto

El asunto debe indicar que se trata de una postulación y señalar el puesto. Si la búsqueda incluye un número de referencia, conviene incorporarlo tal como aparece en el aviso.

Un modelo adaptable es: «Postulación – [nombre del puesto] – [nombre y apellido]». Por ejemplo: «Postulación – Auxiliar administrativo – [nombre y apellido]».

Cómo escribir el mensaje

El cuerpo del correo puede ser breve: saludá, mencioná el puesto, resumí una experiencia o habilidad relacionada y aclarà que adjuntás el currículum. Cerrá con un agradecimiento y tus datos de contacto.

Modelo adaptable:

«Buenos días. Me comunico para postularme al puesto de [nombre del puesto], publicado en [lugar o medio donde viste el aviso]. Tengo experiencia en [área o tarea] y conocimientos de [herramienta o habilidad relevante]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.

[Nombre y apellido]

[Teléfono]»

Usá solo información propia y pertinente para el puesto. Si no tenés experiencia laboral, podés mencionar estudios, formación o habilidades relacionadas, siempre que correspondan a tu perfil.

Cómo adjuntar y nombrar el currículum

Antes de enviar el correo, revisá qué formato solicita la empresa. Si el aviso no especifica uno, el PDF puede servir para conservar el formato del documento; si piden un archivo de Word u otro tipo, seguí esa indicación.

También es útil ponerle al archivo un nombre fácil de reconocer, como «[Nombre]_[Apellido]_CV_[Área].pdf». Evitá enviar documentos antiguos o versiones que no correspondan a la postulación.

Tres modelos de correo para adaptar

Para un primer empleo

Asunto: Postulación – [nombre del puesto] – [nombre y apellido]

«Buenos días. Me comunico para postularme al puesto de [nombre del puesto]. Estoy buscando mi primera experiencia laboral y cuento con formación en [área o estudio] y conocimientos de [habilidad relacionada]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.

[Nombre y apellido]

[Teléfono]»

Para postularte a un oficio

Asunto: Postulación – [oficio] – [nombre y apellido]

«Buenos días. Me comunico para postularme como [nombre del oficio]. Tengo experiencia en [tarea o área] y conocimientos de [herramienta o técnica pertinente]. Adjunto mi currículum para su consideración. Muchas gracias.

[Nombre y apellido]

[Teléfono]»

Para una postulación espontánea

Asunto: Postulación espontánea – [área o puesto] – [nombre y apellido]

«Buenos días. Me comunico para consultar por posibles oportunidades laborales en el área de [área]. Cuento con experiencia en [tarea o sector] y conocimientos de [habilidad relevante]. Adjunto mi currículum para que puedan considerarlo si surge una búsqueda acorde a mi perfil. Muchas gracias.

[Nombre y apellido]

[Teléfono]»

Antes de enviar, comprobá que el destinatario sea correcto, que el archivo esté adjunto y que el asunto corresponda al aviso. Revisá también que el currículum tenga tus datos actualizados.