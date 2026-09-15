Boca enfrenta este martes a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscará cortar una extensa racha sin victorias en Brasil. El Xeneize llega con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida gracias al gol de Miguel Merentiel y necesita sostener ese resultado para meterse entre los cuatro mejores.

El encuentro se jugará desde las 21:30 en el Morumbí, en un escenario donde Boca intentará conseguir un triunfo que se le niega en suelo brasileño desde diciembre de 2020. La última vez fue ante Internacional de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El último triunfo fue en Porto Alegre

Aquel partido se disputó el 2 de diciembre de 2020 y tuvo como protagonista a Carlos Tevez, autor del único gol del encuentro a los 63 minutos. El equipo era dirigido por Miguel Ángel Russo y consiguió una victoria que se transformó en la última de Boca en Brasil.

La formación estuvo integrada por Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa; y Carlos Tevez. En el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Maroni, Leonardo Jara y Franco Soldano.

Una racha que ya lleva diez partidos

Desde aquella victoria, Boca disputó diez encuentros en Brasil sin conseguir volver a ganar. La serie incluye eliminaciones y partidos importantes frente a Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza y Cruzeiro.

La racha contempla la final de la Libertadores 2023 perdida ante Fluminense y también las eliminaciones frente a Santos en 2020, Atlético Mineiro en 2021 y Cruzeiro en la Sudamericana 2024. En 2026, además, Boca cayó ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Libertadores.

Boca va por otra historia

El equipo que actualmente disputa la Copa Sudamericana tiene una oportunidad para cortar esa sequía y avanzar a las semifinales. Para conseguirlo deberá sostener la ventaja obtenida en la Bombonera y superar a San Pablo en el Morumbí.