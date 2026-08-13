Cómo eran las reuniones de los Messi para hablar de la enfermedad de Jorge

Lionel Messi transitó el Mundial 2026 bajo una profunda presión emocional debido al delicado estado de salud de su padre Jorge Messi. Mientras el capitán lideraba al equipo nacional su mente estaba repartida entre el campo de juego y las noticias que llegaban desde la ciudad de Rosario.

Según relató el periodista Esteban Edul en la señal ESPN el futbolista aguardaba con ansias conocer la opinión de su progenitor tras cada desempeño deportivo. El cronista detalló que "Él esperaba la devolución, después de cada partido, se juntaba con los hermanos y la pregunta era: ¿Qué dijo papá?. Era lo que quería saber".

A pesar de la gravedad del cuadro médico Jorge permaneció en Argentina bajo estricto control mientras su hijo intentaba mantener el enfoque en el objetivo de conseguir la cuarta copa. No obstante el astro reconoció que cada información sobre la evolución de esa situación tenía un peso especial en su ánimo.

Tras el fallecimiento de su padre el jugador utilizó su cuenta de Instagram para expresar su tristeza mediante una sentida carta abierta donde manifestó que "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer".

La misiva también dejó entrever una posible despedida de las canchas al asegurar que "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

Messi recordó la importancia del acompañamiento paterno desde sus inicios y lamentó no haber podido dialogar sobre ciertos temas en su último encuentro al decir que "Eso fue lo único que no pudimos hablar". Finalmente el deportista reconoció que durante toda la competencia "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje".