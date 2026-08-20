Cómo eran las supuestas fiestas privadas de Tinelli, Simeone y otros más

El espectáculo argentino revivió uno de sus misterios más comentados del pasado. Durante la emisión del programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito, el bailarín Maxi Diorio estuvo como invitado y fue consultado directamente sobre los antiguos rumores que lo vinculaban sentimentalmente con el conductor de televisión Marcelo Tinelli.

En medio de la charla, de Brito abordó el tema sin rodeos y expresó: "Hay un mito muy grande sobre vos, que saliste con Marcelo Tinelli. ¿Fuiste el amante de Marcelo Tinelli? Se decía todo el tiempo… que hacían fiestas Marcelo, Maxi Diorio, el Cholo Simeone". Ante la consulta, el invitado respondió inmediatamente negando la situación: "Ay dios no chicos. Sí se decía todo el tiempo".

La conversación continuó y el conductor volvió a interrogarlo al respecto: "No te pregunta la gente, tus amigos. ¿Che saliste con Tinelli?". Ante esto, el bailarín admitió que la versión recurrente llegó a afectar a su entorno familiar, detallando que "A ver, en esa época sí, hasta mi vieja me llamó y me dice 'me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica y no sé qué'".

Inmediatamente, el presentador repreguntó haciendo alusión a otra de las versiones más difundidas de aquella época: "Ah, la del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?". Frente a esto, Diorio aclaró de manera tajante: "Claro eso. No, todo mentira, muy lejos de eso. Marcelo jodía conmigo como jodía con todos ahí en el programa". Por último, de Brito agregó que una vez que finalizaba el ciclo televisivo Bailando, al conductor ya no lo volvían a ver.