El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo cargado de acusaciones judiciales y mediáticas. Tras un fin de semana de fuertes cruces, la conductora utilizó su cuenta oficial en la red social X para denunciar que su exmarido estaría financiando una red organizada de cuentas bots con el objetivo de atacarla y ejercer violencia digital en su contra.

Aunque evitó escribir directamente el nombre del futbolista, la empresaria apuntó contra él como el responsable de esta campaña virtual. “Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, aseguró Nara en sus publicaciones.

En esa misma línea, cuestionó las prioridades económicas del delantero del Galatasaray al exigir el cumplimiento de sus obligaciones familiares. “Es más digno pagar la cuota de seis meses de alimentos que gastarla en bots”, disparó la mediática, sumando un fuerte reclamo financiero a la disputa pública que mantienen.

Además, advirtió que pronto expondrá las pruebas recolectadas por su equipo legal ante los usuarios de la plataforma. “Cuando me lo permitan informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, escribió.

Para contrarrestar las versiones que circulan en internet, Wanda difundió grabaciones tomadas en enero de este año en un shopping de Punta del Este. En esos clips de TikTok aparece junto a su actual pareja, Martín Migueles, y las dos hijas que tuvo con Icardi, rodeados de fanáticos en un clima tranquilo que desmiente los rumores de tensión familiar impulsados por los perfiles falsos.

Esta ofensiva digital ocurre mientras avanza en la justicia una causa por presuntas lesiones contra la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, donde se investiga una denuncia por maltrato. El expediente cobró mayor relevancia tras la filtración de distintos materiales audiovisuales y el rechazo judicial a una medida perimetral que el futbolista había solicitado contra Migueles para alejarlo de las niñas.

En paralelo, la China Suárez evalúa presentar una denuncia por amenazas contra la conductora por sus recientes declaraciones televisivas. Según reveló la panelista Angie Balbiani en Puro Show por El Trece tras dialogar con Agustín Rodríguez, abogado civil de la actriz, el letrado analizará los dichos de la empresaria junto con un video filtrado el viernes.

La polémica frase surgió en Primicias Ya por América luego de que Marina Calabró informara sobre el revés judicial de Icardi con la perimetral. En ese contexto, Wanda habló sobre la posibilidad de que la actriz pidiera protección policial: “Y la chica esta puede pedir si quiere un botón antipánico, yo que ella se lo recomiendo que lo pida si la deja más tranquila”.

Finalmente, la conductora cerró su descargo asegurando que no responderá a las provocaciones de su entorno. “La verdad que no creo que yo me vuelva a prestar a ese juego porque ya sé que juegan a un juego sucio”, sentenció Wanda Nara, dejando en claro que la batalla por violencia digital, la cuota alimentaria y las denuncias cruzadas continuará tanto en tribunales como en redes sociales.