La Selección argentina afrontará su último compromiso preparatorio antes del Mundial 2026 en un escenario tan imponente como atípico. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama.

El estadio, con capacidad para más de 87 mil espectadores, es uno de los recintos más grandes de Estados Unidos, aunque está destinado principalmente al fútbol americano universitario. Es la casa del equipo Auburn Tigers y nunca había sido utilizado para un partido oficial de fútbol, lo que convierte este amistoso en un evento histórico para la ciudad.

Para la ocasión, el campo de juego será especialmente adaptado a las dimensiones reglamentarias del fútbol. Esto implica modificaciones en el césped, señalización y disposición del terreno, además de ajustes en la logística y la infraestructura para recibir a equipos, árbitros y público en un formato distinto al habitual.

El encuentro se disputará este martes 9 de junio desde las 22 (hora argentina) y será la última prueba del seleccionado antes de su debut en el Mundial. El cuerpo técnico aprovechará el partido para evaluar el estado físico de los jugadores, probar variantes tácticas y terminar de definir el equipo titular.

Además del atractivo deportivo, el partido genera expectativa por el marco que ofrecerá el estadio, acostumbrado a albergar partidos de fútbol americano con una fuerte impronta universitaria. La presencia de la Selección argentina y de figuras como Lionel Messi suma interés internacional a un evento que marcará un precedente en el uso del recinto.

El amistoso ante Islandia será clave para ajustar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con este ensayo, el conjunto argentino cerrará su preparación en un escenario poco convencional, pero de gran magnitud, en la antesala de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.