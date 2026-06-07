El Polideportivo José María Gatica se convirtió este domingo en el epicentro de la despedida a Carlos “Indio” Solari. El complejo deportivo, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, fue seleccionado para albergar el velatorio público del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota debido a sus características estructurales y a la facilidad de acceso para miles de seguidores provenientes de distintos puntos del país.

El predio forma parte del Parque de los Derechos del Trabajador y es considerado uno de los espacios deportivos más importantes del conurbano bonaerense. Su ubicación sobre la avenida Bartolomé Mitre permite una conexión directa con diferentes localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires, un aspecto clave para una despedida que se espera multitudinaria.

El velatorio se desarrolla en el microestadio cubierto del complejo, una estructura de aproximadamente 1.300 metros cuadrados preparada para eventos deportivos, culturales e institucionales de gran convocatoria. Gracias a sus dimensiones y distribución interna, el lugar permite organizar circuitos de ingreso y circulación para miles de personas en condiciones controladas.

Además de su infraestructura, el espacio cuenta con amplios sectores abiertos en sus alrededores, integrados al Parque de los Derechos del Trabajador. Estas áreas verdes fueron consideradas fundamentales para contener la gran cantidad de asistentes que se espera durante toda la jornada.

Las autoridades también destacaron la accesibilidad del predio. Quienes llegan desde la Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo a través de la línea Roca, con estaciones cercanas como Villa Domínico y Bernal, además de numerosas líneas de colectivos que circulan por la avenida Mitre. Para quienes viajan en vehículos particulares, el acceso principal se realiza mediante la Autopista Buenos Aires-La Plata y los corredores habilitados especialmente para el operativo.

La despedida pública comenzó a las 11 de este domingo y está acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y asistencia sanitaria. En un contexto de profunda conmoción por la muerte del músico, el Polideportivo Gatica se transformó en el escenario elegido para que miles de seguidores puedan rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.