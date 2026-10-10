El SND Arenita de Asunción, Paraguay, será el escenario de la gran final del Mundial de Hockey sobre Patines 2026 entre Las Águilas y España, este sábado desde las 20. El seleccionado argentino femenino buscará quedarse con la Copa del Mundo en un recinto que ya conoce y donde consiguió importantes resultados durante el campeonato.

El Polideportivo Menor forma parte del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes y fue inaugurado en septiembre de 2023. Cuenta con una capacidad aproximada para 2.000 personas, cabinas de transmisión, sala VIP, vestuarios, baños, salas de control antidopaje y tribunas con butacas y sectores de gradas tubulares.

Un escenario conocido para Las Águilas

Argentina disputó en este recinto varios encuentros de su recorrido mundialista, mientras que su primer partido fue ante Suiza en el COP Arena. En el SND Arenita, el seleccionado consiguió una victoria por 6-0 frente a Francia, luego cayó por 7-1 ante España y también venció por 4-0 a Chile durante la fase clasificatoria.

Además, Las Águilas volvieron a imponerse por 4-0 ante Francia en otra instancia del campeonato. Ahora regresarán a la misma pista para afrontar el partido más importante, con el título mundial como objetivo.

Argentina y España, por la gloria

El rival será España, una de las potencias del hockey sobre patines femenino, que también consiguió su lugar en la definición. El encuentro de este sábado pondrá frente a frente a dos seleccionados con historia y protagonismo internacional.

Para Las Águilas, la final representa la oportunidad de sumar una nueva conquista a su trayectoria mundialista. Desde las 20, el SND Arenita concentrará la atención del hockey sobre patines, con la Copa del Mundo en juego y Argentina decidida a luchar por la gloria.