Cómo es Jordania, el país rival de Argentina en el Mundial 2026

Con el grupo ya definido, Jordania aparece en el camino de la Selección argentina en el Mundial 2026. El combinado asiático, que afronta su primera participación en una Copa del Mundo, llega como un rival debutante que buscará despedirse de la mejor manera posible en la competencia. A pesar de su inexperiencia mundialista, arrastra antecedentes recientes destacados como el subcampeonato en la Copa Asiática 2024 y una sólida campaña en las Eliminatorias.

En el plano geográfico y cultural, Jordania es un país ubicado en Medio Oriente, una región clave por su historia y su relevancia estratégica. Limita con Arabia Saudita, Irak, Siria, Israel y los territorios palestinos, y cuenta con salida al Mar Rojo a través de la ciudad portuaria de Aqaba. Su territorio es mayormente árido, con mesetas rocosas y zonas desérticas que influyen directamente en su economía y en la vida cotidiana de su población.

La capital es Amán, una ciudad construida sobre colinas que combina modernidad e ისტორía. Allí se concentra la actividad política, económica y cultural del país, donde el idioma oficial es el árabe y la moneda es el dinar jordano. Aunque no es uno de los países más extensos ni poblados de la región, Jordania ocupa un rol importante dentro del mapa de Medio Oriente por su ubicación estratégica y sus vínculos con rutas históricas y comerciales.

Entre sus atractivos naturales y turísticos se destacan el Mar Muerto, conocido por su alta salinidad y por ser uno de los puntos más bajos de la Tierra, y la ciudad de Aqaba, su principal salida al Mar Rojo. Sin embargo, el mayor símbolo del país es Petra, una antigua ciudad nabatea tallada en roca que es considerada una de las maravillas arqueológicas del mundo.

Petra, ubicada en el sur del país, fue construida hace más de dos mil años y destaca por su arquitectura excavada en la piedra, sus pasadizos naturales y sus monumentales fachadas. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es uno de los principales destinos turísticos de la región. Su construcción incluye sofisticados sistemas de canales y almacenamiento de agua que permitieron la vida en un entorno desértico.

En el aspecto deportivo, Jordania logró una clasificación histórica al Mundial 2026, beneficiada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. El equipo dirigido por Jamal Sellami se consolidó como una de las sorpresas de las Eliminatorias asiáticas y consiguió su primera participación en una Copa del Mundo, marcando un hito para su fútbol.

Su principal figura es Mousa Al-Tamari, delantero de gran velocidad y desequilibrio, considerado el jugador más influyente del plantel. El atacante es una de las esperanzas ofensivas del equipo, que buscará competir ante rivales de mayor jerarquía en su estreno mundialista.

Para la Selección argentina, el encuentro representa la posibilidad de rotar jugadores y administrar cargas físicas en una fase de grupos exigente. Jordania, en tanto, afrontará el desafío con la motivación de vivir su primera experiencia en un Mundial, combinando la ilusión deportiva con la identidad de un país de historia milenaria y fuerte carga cultural.