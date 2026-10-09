Cómo es la dieta que hizo Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas

A días del estreno de su nueva película, Wanda Nara sorprendió a todos con su impactante cambio físico tras haber subido 10 kilos para interpretar a Lucía. Según reveló Mariano de la Canal, la conductora logró perder 7 kilos en tan solo tres semanas gracias a un costoso método conocido como la dieta de las Kardashian.

La mediática detalló en sus redes sociales el desafío que implicó la preparación previa para el personaje. "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho", escribió la celebridad junto a una imagen del detrás de escena. Terminado el rodaje, emprendió la rápida recuperación de su silueta habitual.

El estilista Kennys Palacios quedó completamente asombrado al reencontrarse con ella luego de dos meses sin verla. "Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca", expresó el estilista al registrar la marcada cintura de su amiga durante una grabación compartida.

Invitado al programa televisivo, Mariano de la Canal explicó el gran esfuerzo de la figura. "Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos", señaló el panelista, destacando la increíble transformación estética lograda posteriormente.

El mediático amplió los detalles del exigente tratamiento a través de sus redes. "Como Karina Iavícoli no me dejó terminar mi relato en #LAM les cuento la dieta de Wanda que hizo para bajar 7 kilos en tres semanas. Es la dieta de las Kardashians", publicó en X sobre el proceso.

El costo de este plan alimentario e integral resulta inaccesible para la mayoría. Según explicó el panelista, el método incluye personal trainer, cocinero privado, mucha caminata y dieta mediterránea. Todo este servicio personalizado cuesta $2500 dólares semanales.

Consultada por la prensa tras las declaraciones, la misma conductora terminó confirmando de manera directa que esa rutina de hábitos alimenticios y físicos fue la que efectivamente le permitió retornar a su peso de siempre.