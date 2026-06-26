Cómo es la millonaria colección de carteras que presume Wanda Nara

El universo de la moda y las redes sociales volvieron a sincronizarse bajo el pulso de Wanda Nara. En esta ocasión, la conductora revolucionó las plataformas digitales al abrir las puertas de su vestidor a través de una fotografía que expone una selección minuciosa de sus accesorios más valiosos. La imagen captura una serie de bolsos de marcas internacionales, unidos por un criterio estético estricto en donde predominan los tonos blancos y marfil.

La selección exhibida destaca piezas icónicas que definen el lujo global actual. En el centro de las miradas se ubicaron dos variantes del icónico modelo Kelly de la casa Hermès en tamaños diferenciados, uno de ellos con un acabado simil cocodrilo.

Junto a estas piezas se observa un diseño acolchado con herrajes dorados de Chanel y un bolso de dimensiones amplias con el característico tejido de Bottega Veneta, firmas recurrentes entre celebridades internacionales.

Esta muestra de accesorios atemporales ratifica el posicionamiento de la empresaria como un referente del circuito fashionista argentino, donde frecuentemente comparte sus adquisiciones de indumentaria y calzado de diseñador.

La recepción de la imagen fue inmediata entre sus seguidores, quienes convirtieron la publicación en un fenómeno viral dedicado a debatir sobre el valor y la sofisticación de los elementos expuestos.