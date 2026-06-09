Cómo está la mano del Dibu Martínez a días del comienzo del Mundial

A pocos días del inicio de la cita máxima, el cuerpo técnico de la Selección Argentina monitorea de cerca la evolución física de sus futbolistas. El foco principal está puesto en Emiliano Martínez, quien atraviesa el tramo final de su rehabilitación tras sufrir una fractura en el dedo anular de su mano derecha antes de la final de la Europa League que ganó con Aston Villa. El marplatense de 33 años ya realiza movimientos con el grupo, aunque todavía sin utilizar guantes para proteger la zona afectada.

Lionel Scaloni brindó precisiones sobre los plazos que manejan para el regreso del portero titular. El entrenador detalló en conferencia de prensa que "El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el cayo sería una buena señal para meterle más caña". Debido a esta situación, Martínez no participó del encuentro ante Honduras y tampoco sumará minutos en el compromiso de esta noche frente a Islandia.

A pesar de la inactividad reciente, el panorama es alentador de cara al 16 de junio, fecha pautada para el estreno contra Argelia. El jugador no corre riesgo de ausentarse en el debut mundialista.

Ante su baja momentánea, Gerónimo Rulli ocupará el arco en el último amistoso, luego de que Juan Musso participara en el duelo previo. Por su parte, Leandro Paredes y Julián Álvarez también ultiman detalles para reintegrarse plenamente a los trabajos junto al resto de sus compañeros.