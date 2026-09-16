La Maratón de Buenos Aires 2026 se correrá este domingo 20 de septiembre y uno de los datos que siguen de cerca los participantes es el estado del tiempo durante la jornada. La competencia reunirá a corredores en un recorrido de 42 kilómetros por distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas serán un factor a tener en cuenta para quienes participen de la prueba.

Cómo estará el tiempo durante la carrera

La previsión permite conocer las temperaturas esperadas y las condiciones generales para la mañana del domingo, cuando se desarrolle la competencia.

Para los corredores, la temperatura, la presencia de viento y las condiciones del cielo son algunos de los principales aspectos a observar antes de largar, ya que pueden influir en el desarrollo de una prueba de larga distancia.

El pronóstico puede modificarse a medida que se acerque el domingo, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del SMN antes de la competencia.

Los datos que deben tener en cuenta los corredores

Además del estado del tiempo, quienes participen de los 42K deberán contemplar que la carrera se desarrolla durante varias horas y que las condiciones pueden variar a lo largo del recorrido.

Por eso, conocer la temperatura prevista para el horario de largada y la evolución del tiempo durante la mañana será clave para definir la indumentaria y la hidratación.

La Maratón de Buenos Aires es una de las principales pruebas de larga distancia del país y se disputará este domingo 20 de septiembre con un recorrido de 42,195 kilómetros por la Ciudad de Buenos Aires.