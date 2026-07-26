San Juan vivirá este domingo una jornada con tiempo estable y temperaturas más agradables que las registradas durante la última semana, cuando el intenso frío afectó a gran parte de la provincia y otras regiones del país. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 3°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Durante la mañana, el viento soplará desde el sector Oeste con velocidades leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche rotará al Noroeste, manteniendo una intensidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Con el paso de las horas, el ambiente se tornará más cálido y agradable, favoreciendo las actividades al aire libre. El cielo se mantendrá despejado y no se esperan fenómenos meteorológicos significativos a lo largo de toda la jornada.

De esta manera, el domingo se presenta como un día sin sobresaltos desde el punto de vista climático, con poco viento, temperaturas templadas para la época y condiciones ideales para quienes deseen disfrutar de espacios abiertos o realizar actividades recreativas.