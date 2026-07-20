Cómo fue el accidente en el que una mujer fue atropellada y murió en Rawson

Una mujer de 38 años falleció este lunes por la mañana después de ser embestida por un vehículo en el departamento de Rawson. El incidente se produjo aproximadamente a las 05:45 sobre el lateral de la Ruta 40, en la zona denominada calle General Mosconi. Según los primeros datos de la investigación, la ciudadana caminaba por el margen oeste de la calzada cuando un automóvil la golpeó desde atrás y se alejó del sitio sin detenerse.

A raíz del fuerte choque, el comisario Gustavo Torres de la Comisaría 31ra informó a través de Radio Sarmiento que "la víctima sufrió gravísimas lesiones como consecuencia del impacto".

Una unidad sanitaria la trasladó de urgencia hacia el Hospital Rawson, donde lamentablemente se confirmó su deceso pocos minutos después de las 06:00. Hasta el momento, los investigadores no han difundido la identidad de la fallecida debido a que la causa se encuentra en pleno desarrollo.

En el lugar del hecho, diversos testigos relataron que "el vehículo involucrado era un Chevrolet Corsa Classic" que se dio a la fuga de manera inmediata tras el atropello. Con la información aportada por los presentes, el personal policial inició un operativo que permitió interceptar un rodado de similares características en el sector de calle ocho y Punta del Médano. En el interior del coche viajaban dos hombres mayores de edad y el conductor, de 54 años, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación judicial quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales y el caso fue caratulado formalmente como "homicidio culposo". Los especialistas trabajan actualmente en el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del automóvil antes y después del siniestro.

Asimismo, los peritos analizan la incidencia de la lluvia intensa que caía en la zona, señalando que se trata de "una condición que también será analizada por los investigadores" para establecer las circunstancias exactas de la tragedia.