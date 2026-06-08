Cómo fue el cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles, novio de Wanda

Mauro Icardi asistió al country de Nordelta para retirar a sus hijas Francesca e Isabella este sábado seis de junio de 2026 a las 14. El encuentro familiar, que transcurrió bajo los términos acordados previamente, sumó un componente de sorpresa por la aparición de Martín Migueles en la vivienda de Wanda Nara.

El momento quedó registrado en un video donde se percibe un trato de cordialidad entre los presentes. A pesar de que trascendieron versiones sobre el malestar del futbolista ante la cercanía de Migueles con las niñas por sus causas legales, ambos se saludaron con un apretón de manos. El gesto fue descrito como un acto protocolar por quienes observaron la secuencia compartida originalmente por la periodista Naiara Vecchio.

Una vez finalizado el contacto, el delantero se retiró del predio en su camioneta junto a las menores. La situación despertó interrogantes sobre si la presencia de Migueles fue una estrategia de Nara para incomodar a su expareja.

Mientras tanto, el conflicto legal persiste tras revelarse que Wanda Nara y Ana Rosenfeld solicitaron una caución millonaria que supera ampliamente la cifra fijada por la justicia para el jugador. La conductora de MasterChef Celebrity no brindó declaraciones oficiales sobre el episodio ocurrido en horas de la tarde.