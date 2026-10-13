Cómo fue el encuentro privado de Lozano con el papa León XIV

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, fue recibido este lunes por el papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano. Durante el encuentro, que se realizó a las 10 de Roma, las 5 de la Argentina, conversaron sobre la realidad de la Iglesia sanjuanina, el trabajo pastoral y la próxima visita del Pontífice al país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el Tercer Sínodo Arquidiocesano. Lozano le presentó al Papa el camino recorrido durante el proceso y le entregó dos ejemplares del Documento Final. Según relató el propio arzobispo, León XIV agradeció el trabajo de escucha, espiritualidad y misión realizado por la comunidad católica sanjuanina, y la alentó a continuar en esa dirección.

La conversación también incluyó preguntas sobre el Seminario y las vocaciones sacerdotales. El Pontífice recomendó seguir adelante con la pastoral vocacional y se interesó por la realidad de la Arquidiócesis, su extensión territorial y las características de las comunidades que la integran.

Otro de los temas abordados fue la pastoral con los jóvenes en la Argentina, un área sobre la que León XIV manifestó particular interés. En ese contexto, Lozano también le contó sobre la Universidad Católica de Cuyo y sus más de 70 años de trayectoria.

La audiencia tuvo, además, un momento especial con la entrega de un obsequio elaborado en San Juan. El arzobispo le llevó un chal tejido por las hermanas Carmelitas de la provincia. «Lo miró y lo palpó, acariciando la trama», describió Lozano al recordar la reacción del Papa.

La visita a la Argentina y el estado de salud del Papa

Durante la reunión, Lozano aprovechó para agradecerle a León XIV su encíclica Magnifica Humanitas y expresarle que la Iglesia sanjuanina espera su llegada a la Argentina con alegría y atención a su magisterio.

El encuentro también estuvo atravesado por la preocupación por la salud del Pontífice, quien deberá afrontar una intervención quirúrgica en los próximos días. El arzobispo le transmitió las oraciones del pueblo argentino y aseguró que rezarán por su recuperación. «Lo noté sereno ante la cirugía que va a enfrentar», contó.

Antes de despedirse, Lozano le pidió una bendición para toda la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, con especial atención a los enfermos.

El cierre de la audiencia dejó una frase vinculada con la próxima visita papal. Cuando el arzobispo le dijo «hasta pronto», León XIV respondió: «Nos vemos en la Argentina».