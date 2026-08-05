Cómo fue el intenso romance entre Facundo Moyano y Susana Giménez

En medio del conflicto mediatico que enfrenta Facundo Moyano tras un episodio con la influencer Candela Arizaga, Moria Casan compartio una anecdota sobre el origen del vinculo entre el dirigente y Susana Gimenez. Durante la emision de su programa La Mañana con Moria, la actriz recordo que el encuentro se produjo de manera inesperada en el Hotel Four Seasons.

Segun su relato, Casan explico que "Yo te digo cuándo se lo presenté a Susana Giménez. Él me agarró de atrás cuando estábamos en el Four Seasons" y detallo que Mercedes Sarrabayrouse propicio el acercamiento al decirle "Me agarra Mecha y me dice: 'Ay, Mo, qué divina. Mamá está ahí'".

La conductora menciono que el hijo de Hugo Moyano se acerco con familiaridad y le dijo "Hola, la mujer más inteligente y divina de la Argentina" a pesar de que solo se habian cruzado en dos ocasiones previas. Ante la actitud del politico, Moria actuo con ironia porque considero que "Vio luz y entró". En esa misma velada, ella fue la encargada de presentarlo con la diva de los telefonos y aseguro que "Se lo presenté a Susana y ahí hubo un crush, un flechazo. Después de esa noche hubo algo. Yo lo sé por la Su".

El dirigente, quien tambien fue vinculado con figuras como Nicole Neumann, Majo Martino y estuvo casado con Eva Bargiela, recibio una definicion contundente por parte de la actriz. Para finalizar su relato, Casan reflexiono sobre la personalidad del hombre involucrado en la polemica y sentencio que "Su Tupac Amaru siempre fue ser el hijo de uno de los sindicalistas más importantes del país y que le gustan las mujeres y le gusta la joda".