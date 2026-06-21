Cómo fue la charla de Arruabarrena con Dybala para que vaya a Boca

El mercado de pases de invierno se agita con un movimiento directo desde la dirección técnica de Boca Juniors. Rodolfo Arruabarrena tomó la iniciativa de contactar personalmente a Paulo Dybala en un intento por sumarlo al plantel xeneize. El flamante entrenador mantuvo una conversación extensa con el atacante de la Roma para explicarle los detalles del proyecto deportivo actual y manifestarle su interés genuino en contar con sus servicios.

El futbolista cordobés de 32 años se encuentra en una etapa de definición sobre su futuro profesional. Su contrato vigente en Italia finaliza el próximo 30 de junio y todavía no renovó su vínculo con el club europeo,. A pesar de que la Roma tiene la intención de retenerlo y accedió a realizar modificaciones en su oferta inicial el atacante surgido en Instituto aún no tomó una determinación definitiva sobre el ofrecimiento romano.

La charla entre el técnico y el campeón del mundo en Qatar 2022 fue calificada como positiva y representó un avance para que el club argentino sume puntos en la consideración del jugador. Este acercamiento ocurre tras un contacto previo de la dirigencia realizado en diciembre del año pasado. Sin embargo la actualidad deportiva del equipo de la Ribera que debió conformarse con el repechaje de la Copa Sudamericana tras su eliminación de la Libertadores podría influir en el poder de seducción de la propuesta.

Mientras se analiza la situación de Dybala el club también evalúa la continuidad de su actual plantel mediante un semáforo de rendimientos para definir quiénes deben seguir o irse,. Entre los nombres que suenan para portar la camiseta número 10 aparece el de Aranda como un posible candidato para el esquema del Vasco. Por otro lado se conoció que la familia de Leandro Paredes reveló detalles sobre lo que fue su frustrado pase a River Plate en el pasado.

Desde la conducción de la institución aclararon que no se enviará una propuesta formal por el delantero de la Roma hasta que su situación contractual en Italia quede totalmente resuelta. Los dirigentes se mantienen atentos a cada paso del atacante mientras la prensa internacional sigue de cerca las negociaciones para una posible renovación. Por el momento la novela del mercado permanece abierta a la espera de una respuesta final por parte del jugador.