Cómo fue la entrevista de Gaspi con su mamá un año antes de su muerte

La noticia del fallecimiento del youtuber Gaspi ha provocado una profunda tristeza entre sus seguidores y la comunidad del streaming. En este contexto, ha vuelto a circular una entrevista del 13 de noviembre de 2025 donde el joven compartió un momento íntimo junto a su madre, Michelle. Durante ese encuentro, ambos recordaron los inicios del creador de contenido y el fuerte vínculo afectivo que los unía.

Desde muy pequeño, el joven demostró una gran pasión por el mundo audiovisual. Su madre relató que solía sentarse con sus muñecos de Batman, Max Steel y el Guasón para pedirle: "Mamá, vení que te muestro esta, filmá". Aunque disfrutaba estar frente a la cámara, Michelle destacó que su verdadera meta era la edición de videos y videojuegos, e incluso llegó a decir de niño: "Yo quiero ser como Tim Burton".

Su carrera profesional comenzó cuando tenía entre 13 o 15 años. Sobre aquel despertar creativo, el influencer recordó que: "La vida me llevó a agarrar una cámara y empezar a hablar. No tiene explicación alguna". El punto de inflexión en su popularidad ocurrió a los 17 años, cuando decidió mudarse solo al Microcentro porteño en plena pandemia, debido a que su familia atravesaba dificultades económicas. Michelle recordó sobre aquel despegue que: "Le propuse alquilarle un departamento. No quería, pero después pudo y lo solté. El problema es que no quiso volver más".

Fue en esa etapa donde consolidó su estilo de entrevistas callejeras con el celular, interactuando con desconocidos. Al principio, su madre se mostró preocupada por el tono de sus videos y le advirtió: "Es terrible, ¿cómo vas a subir esto?". Incluso, bromeó con los riesgos de su exposición al decirle: "no te preocupes, no te van a matar los fans porque te voy a matar yo antes". Frente al éxito masivo, Michelle reflexionó de manera personal preguntándose: "Ahí me pregunto qué es el éxito".

Sin embargo, la vida del creador de contenido también atravesó momentos complejos vinculados a la salud mental. Tras alejarse dos años de la escena pública, volcó sus vivencias en el cortometraje La vuelta de Gaspi. Sobre esa etapa, el joven confesó que: "Tuve una época medio jodida mentalmente (...) Y el corto fue una forma de contar toda esa etapa mía".

La fortaleza del vínculo entre madre e hijo se forjó a través de privaciones extremas vividas en el pasado. Durante cinco años habitaron un cerro en La Serena, Chile, a 600 metros de altura y sin servicios de agua o electricidad. La madre explicó que: "Vivimos donde podíamos, no donde queríamos. Construimos la casa los dos". Al volver a Argentina, la situación continuó siendo difícil porque su hogar en Tigre estaba ocupado. "La promesa había sido girar por el mundo. No teníamos a dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada", recordó Michelle, quien consiguió empleo en un hogar de niños en Avellaneda donde ambos residieron por dos años.

A pesar de las carencias, el influencer admitió que: "Quizás en los peores momentos, cuando no teníamos dónde parar, yo no me daba cuenta". Michelle destacó que siempre mantuvo una confianza plena en las capacidades de su hijo y solía repetirle: "Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: ‘Yo confío en vos’". Al cierre de la entrevista, el youtuber explicó el motivo de haber compartido ese espacio con su madre afirmando que: "Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente conozca que tengo mamá, que me ama y que nos amamos".