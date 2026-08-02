Durante los minutos previos a la largada de la carrera más importante de la jornada del Turismo Carretera en el Autódromo El Villicum, denominado "El Desafío de las Estrellas", la ceremonia institucional estuvo atravesada por el duelo provincial a las víctimas del accidente aéreo de Valle Fértil. La banda militar del RIM 22 entonó la melodía del Himno Nacional Argentino y posteriormente, hubo un himno por los oficiales y brigadistas caídos.

Al mismo tiempo pilotos, mecánicos, autoridades y espectadores guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de víctimas.

Posteriormente, los 53 vehículos de competición ya estaban alineados en la zona de salida y antes de comenzar a encender los motores, quedó desplegada una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" y eso motivó al público apostado en la platea principal a cantar por Argentina y con el clásico canto popular: "el que no salta es un inglés".

La réplica de la icónica bandera que mostró la Selección Argentina en el Mundial. (Gentileza)

Pasión fierrera sanjuanina

Una multitud de aficionados y seguidores del Turismo Carretera se hizo presente en el circuito albardonero. No solo locales, también hubo asistentes de varias ciudades del país.

DIARIO HUARPE estuvo presente registrando las mejores postales de una jornada fierrera inolvidable en el autódromo sanjuanino.