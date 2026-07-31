Cómo fue la tensa charla entre Tuli Acosta y La Joaqui tras la infidelidad

Ángel de Brito reveló en su programa los detalles de una conversación privada con Tuli Acosta. En medio de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Luck Ra, la influencer rompió el silencio para dar su versión de los hechos tras la separación del cantante y La Joaqui. Según el periodista, intentó comunicarse con los tres involucrados, pero solo obtuvo respuesta de la ganadora del Bailando.

Al ser consultada sobre su situación, Tuli expresó "No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay". Sin embargo, fue contundente al negar los rumores de un supuesto affaire. "Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo".

La joven, que se encontraba en Córdoba por motivos laborales durante la comunicación, enfatizó que el vínculo entre ambos artistas se remonta a varios años atrás, mucho antes de que el intérprete alcanzara el éxito masivo.

Frente a la repercusión mediática del caso, la influencer decidió tomar la iniciativa y contactar a los protagonistas de la historia. Tuli detalló su reacción inmediata ante la polémica: "Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui". Sobre la respuesta que recibió por parte de la cantante de RKT, aseguró que "Sí, me dijo que todo bien".

Durante la charla con el conductor, también se abordó la posibilidad de conflictos previos por celos o malos tratos en el entorno de la pareja. La joven fue clara al respecto y señaló que "Nunca, por lo menos a mí en la cara" percibió ese tipo de actitudes.

Además, recalcó que su amigo jamás le mencionó problemas derivados de su cercanía. "Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión". Mientras tanto, el músico compartió imágenes de su presente en Madrid tras dos años de noviazgo con su ex pareja.