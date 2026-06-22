Cómo fueron las horas previas de Fernando Gago al infarto que sufrió

El mundo del fútbol recibió una noticia impactante al conocerse que Fernando Gago sufrió un infarto. El actual entrenador de Universidad de Chile padeció el episodio apenas finalizó el encuentro donde su equipo venció a O Higgins. El exjugador debió ser trasladado de urgencia a una clínica ubicada en el sector oriente. Allí los profesionales médicos consiguieron estabilizarlo para evitar complicaciones mayores.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, visitó al técnico y compartió detalles de su estado. La directiva explicó que "tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo requerido, que es importante para la recuperación que está teniendo". Además, señaló que lo encontró "bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo".

Uno de los puntos más llamativos fue que el DT ignoró señales previas de malestar físico. Pérez relató que "me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos". Esta actitud generó una fuerte reacción en la dirigencia del club chileno.

La presidenta de la institución manifestó que "saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso". Por el momento, Gago permanece internado bajo la supervisión del cuerpo médico de la entidad y su familia, a la espera de un nuevo parte médico oficial emitido por la clínica en las próximas horas.