

La costumbre de "sentarse a tomar unos mates" encontró su lugar propio en San Juan. De la mano del emprendedor Ezequiel Moyano, abrió las puertas de su emprendimiento “Maitei” en Rawson (Chacabuco y Salvador María del Carril), el primer bar de mates de la provincia, una propuesta gastronómica y cultural innovadora que busca competirle al clásico café al paso o a las meriendas tradicionales.

La chispa de esta iniciativa surgió años atrás durante un viaje a Misiones. "Conocimos Iguazú y justo en un lugar donde hay mucha producción de yerba había un bar de mates donde la gente podía ir a degustar. Me quedó la pica", relató Ezequiel para DIARIO HUARPE sobre el origen del proyecto que comenzó vendiendo mates y yerbas en su propia casa hasta transformarse en un local comercial.

¿Cómo funciona la experiencia matera?

La dinámica está pensada con la misma comodidad de una cafetería, pero con la infusión nacional como protagonista:

Elección a la carta: Los clientes se ubican en las mesas y eligen la variedad de yerba que prefieran probar (desde opciones uruguayas de molienda fina hasta marcas artesanales argentinas como Kalena, elaboradas con secado tradicional ahumado).

Servicio completo: El equipo del bar arma el mate de manera profesional y lo lleva a la mesa acompañado por agua caliente y opciones dulces.

Agua sin límite: A diferencia de una taza de café, el cliente puede quedarse el tiempo que desee. "Se te acaba el agua y te la recargamos, podés tomarte uno o dos termos y no pasa nada", destacó el emprendedor.

Económico: El servicio tiene un costo inferior al de una merienda de cafetería tradicional.

Pedagogía del mate

Al ser una propuesta inédita en la provincia, la curiosidad de los transeúntes no se hizo esperar. Ezequiel señala que gran parte del trabajo diario consiste en instruir a los vecinos que se acercan atraídos por el paisaje de mesas repletas de mates y termos.

"La gente del barrio viene y me dice ‘¡Che!, ¿qué estás haciendo?’. Lo toman muy bien, se copan con la idea y ya nos dicen que van a venir a festejar cumpleaños o el Día del Amigo", contó entusiasmado sobre los primeros días tras la apertura.

Con una variada oferta de yerbas orgánicas y de autor, para salir de las marcas industriales, el primer bar de mates de San Juan ya está en marcha, invitando a sanjuaninos y turistas a redescubrir la tradición nacional en un espacio pensado para compartir.



