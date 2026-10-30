La Ciudad de Buenos Aires tendrá un crematorio y un cementerio público para mascotas. La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la creación de ambos servicios, que buscan ofrecer una alternativa segura y accesible para las familias que deben despedir a sus animales de compañía.

Las iniciativas fueron impulsadas por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo, y forman parte de un paquete de tres leyes vinculadas con el bienestar animal. La aprobación se concretó el jueves 29 de octubre, con 56 votos afirmativos.

El crematorio funcionará en el Cementerio de Chacarita y contará con un sistema de asignación de turnos. El servicio será arancelado para los vecinos, aunque todavía no se estableció el monto. Las tarifas deberán contemplar criterios de accesibilidad económica y sostenibilidad.

Cómo funcionará el crematorio y quiénes podrán acceder gratis

La nueva prestación permitirá realizar la cremación de animales de compañía y contará con un espacio de memoria donde los tutores podrán depositar las cenizas o realizar ceremonias de despedida.

La normativa establece que el servicio será gratuito en dos situaciones:

Para animales sin identificación ni tutor responsable conocido, encontrados sin vida en la vía pública y recogidos por organismos oficiales, organizaciones o personas rescatistas.

Para mascotas cuyos tutores acrediten residir en la Ciudad de Buenos Aires y encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

Para el resto de los vecinos se aplicará una tarifa que todavía debe ser definida por las autoridades porteñas.

Además, el procedimiento deberá cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes. Si durante la intervención se detectan indicios de maltrato o circunstancias sospechosas sobre la muerte del animal, el personal tendrá que informar de inmediato a las autoridades competentes.

También habrá un cementerio público para animales

El segundo servicio aprobado contempla la creación de un cementerio público destinado a animales de compañía. Aunque se estima que también estará ubicado en el complejo de Chacarita, la localización específica dentro del predio deberá ser definida por la autoridad de aplicación.

El espacio contará con supervisión veterinaria para evaluar las causas de muerte y garantizar las condiciones sanitarias necesarias para la disposición de los restos.

La propuesta apunta a evitar los entierros improvisados en terrenos, plazas y otros espacios públicos, que pueden generar problemas ambientales y sanitarios.

Una tercera ley para promover el cuidado animal en las escuelas

El paquete legislativo también incluyó la denominada Ley Compasión, que incorporará contenidos sobre protección y bienestar animal en establecimientos educativos de gestión estatal y privada, en todos los niveles.

El objetivo es que los estudiantes reconozcan a los animales como seres sintientes y cuenten con herramientas para promover su cuidado y protección.

Las nuevas disposiciones deberán ser reglamentadas por el Ejecutivo porteño, que tendrá que definir los detalles operativos, las tarifas y los criterios de acceso antes de poner en funcionamiento los servicios.