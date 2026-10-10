Las empanadas de pastel de papas son una alternativa para quienes buscan renovar las recetas clásicas de la cocina casera sin recurrir a ingredientes difíciles de conseguir. La preparación combina dos platos tradicionales argentinos: el pastel de papas y las empanadas de carne, con un relleno que mezcla puré, carne picada, verduras y especias.

La receta permite preparar entre 12 y 15 unidades, según el tamaño de las tapas. Para hacerlas se necesitan un kilo de papas, 500 gramos de carne picada, una cebolla, un morrón rojo, dos dientes de ajo, un huevo duro y tapas de empanadas listas para rellenar. También se pueden sumar aceitunas para aportar más sabor.

Ingredientes para preparar 12 empanadas

1 kg de papas.

500 g de carne picada.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

2 dientes de ajo.

1 huevo duro.

100 g de aceitunas verdes o negras, opcionales.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de comino.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite, cantidad necesaria.

12 a 15 tapas de empanadas.

1 huevo batido para pintar la masa.

Cómo hacer empanadas de pastel de papas paso a paso

1. Preparar el puré. Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas en agua con sal durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén tiernas. Escurrirlas bien y pisarlas hasta obtener un puré. Se puede agregar un poco de manteca o aceite y sal a gusto.

2. Cocinar la carne con las verduras. Calentar un poco de aceite en una sartén y saltear la cebolla, el morrón y el ajo picados. Incorporar la carne picada y cocinar hasta que se dore. Agregar el pimentón, el comino, la sal y la pimienta, mezclar y dejar cocinar unos minutos más.

3. Rellenar las tapas. Precalentar el horno a 180 °C. Colocar una cucharada de puré en el centro de cada tapa y sumar una porción de la preparación de carne. Incorporar un trozo de huevo duro y, si se desea, algunas aceitunas picadas.

4. Cerrar las empanadas. Humedecer los bordes de la masa con un poco de agua, doblar cada tapa por la mitad y presionar para sellarla. Realizar el repulgue para evitar que el relleno se escape durante la cocción.

5. Hornear hasta que estén doradas. Acomodar las empanadas en una bandeja, pintarlas con huevo batido y llevarlas al horno durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté dorada.

Tres consejos para que queden mejor

Para facilitar el armado, conviene dejar enfriar el relleno antes de colocarlo sobre las tapas. Esto también ayuda a evitar que la masa se humedezca demasiado.

Otro punto importante es no sobrecargar las empanadas. Una cantidad moderada de relleno permite cerrarlas correctamente y reduce el riesgo de que se abran durante la cocción.

Por último, es fundamental sellar bien los bordes y respetar el tiempo de horno. Así se obtiene una masa dorada por fuera y un interior que combina la suavidad del puré con el sabor de la carne condimentada.

La receta también admite variantes: las aceitunas son opcionales y pueden omitirse o adaptarse según las preferencias de cada familia.