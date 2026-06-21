Cómo hacer 25 masitas de cacao que se hacen con pocos ingredientes

La preparación de meriendas en el hogar se simplifica con opciones que evitan las harinas tradicionales y el paso por la panadería. Se trata de galletitas de chocolate realizadas con almidón de maíz, lo que las convierte en un producto apto para quienes no consumen gluten. La receta compartida por Marisa Cortéz permite obtener 25 unidades en pocos minutos mediante un proceso manual que prescinde de batidos complejos.

Para comenzar la preparación se requieren 280 g de almidón de maíz, 200 g de leche condensada, 115 g de manteca o margarina a temperatura ambiente, 40 g de cacao amargo y una cucharadita de esencia de vainilla. El secreto principal reside en mezclar los componentes de forma paulatina en un mismo recipiente sin llegar a batirlos, añadiendo los elementos secos por partes para lograr la consistencia adecuada.

El procedimiento inicia integrando la manteca con la leche condensada hasta lograr una unión uniforme y luego añadir la vainilla. Primero se suma la mitad del almidón y, una vez unido, se agrega el resto. La misma técnica se aplica con el cacao amargo, comenzando con una espátula para finalizar con un amasado rápido utilizando las manos en el mismo recipiente. Esta técnica garantiza que la masa resulte consistente para el moldeado posterior.

El armado de las piezas requiere tomar porciones de aproximadamente 25 g y formar esferas. Estas se ubican en una placa para horno con papel manteca o lámina antiadherente, dejando espacio suficiente entre cada una. Con un vaso se ejerce presión para aplanarlas y luego se utiliza un tenedor para realizar una trama en cruz sobre la superficie.

El horneado se extiende por 15 minutos a una temperatura de 180ºC. Al retirarlas es fundamental dejarlas enfriar totalmente en una rejilla para asegurar que conserven su sabor y textura, permitiendo su disfrute inmediato o su conservación para el día siguiente.