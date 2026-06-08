Cómo hacer bollitos de calabaza y canela en 30 minutos

La "repostería inteligente" propone postres sanos donde "estos se diseñan para que aporten más nutrientes y no solo azúcar". Un ejemplo son los bollitos integrales de calabaza y canela, de los cuales se afirma que "estos bollitos van a ser las estrellas" de desayunos y meriendas.

Esta receta suma fibras y utiliza especias que "no solo dan sabor, calidez y aroma sino también sus componentes para mejorar la salud". La preparación requiere dos tazas de harina integral, una taza de puré de calabaza, dos huevos, bicarbonato, sal, nuez moscada y canela. También incluye media taza de aceite de coco, "aunque no es imprescindible" y puede usarse uno neutro.

La receta rinde 12 unidades y se destaca que "si la tenemos lista, en 30 minutos podemos disfrutarlos". El resultado ofrece un "dulzor muy suave, perfecto para untar con lo que más nos guste como quesos blandos o mermeladas".

Para una masa óptima, "conviene cocinar esta verdura al horno, en la freidora de aire o al vapor, en trozos grandes" para evitar el exceso de agua. Si el puré resultara muy húmedo, "lo mejor es secarlo poniéndolo en una sartén a fuego bajo y removerlo para que evapore el líquido".

La técnica implica precalentar el horno a 180 grados y mezclar los húmedos hasta que la unión quede homogénea. Luego se agregan los secos, siendo "ideal si tamizas todos estos ingredientes juntos antes" para obtener una masa lisa.

Se arman las 12 piezas y se hornean entre 15 y 18 minutos hasta que se vean doradas. Para mayor dulzor se puede usar miel o espolvorear azúcar mascabo y canela "en poca cantidad" antes de hornear. Otras variantes permiten incluir trozos de manzana, pera, pasas o frutos secos para dar más humedad y sabor. Finalmente, se deben enfriar para que los comensales puedan "disfrutalos con todo su sabor y ventajas".