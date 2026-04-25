Cómo hacer brownie de chocolate húmedo con solo cuatro ingredientes

A veces el deseo de comer algo rico aparece de golpe y no hace falta una lista interminable de productos para calmarlo. Esta versión de brownie húmedo destaca por su simpleza absoluta y un resultado que parece de pastelería profesional, ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones técnicas ni uso de batidora eléctrica.

Para empezar este proceso se requieren doscientos gramos de chocolate semiamargo y ciento veinte gramos de manteca. Ambos elementos deben fundirse juntos, ya sea recurriendo al clásico baño maría o utilizando el microondas en períodos breves para evitar que se quemen. Una vez que la mezcla luce lisa y con brillo se incorporan cien gramos de azúcar revolviendo con energía.

El alma de la preparación llega con los tres huevos, que se suman uno por uno integrándolos con movimientos suaves. Es fundamental evitar el batido excesivo para mantener esa consistencia característica. Luego se vuelca todo en un molde pequeño con manteca y se cocina en un horno precalentado a 180 grados entre dieciocho y veintidós minutos.

La clave del éxito reside en el tiempo de cocción porque "el secreto para que quede húmedo es no cocinarlo de más" según los expertos en esta delicia. El aspecto del centro tiene que estar apenas firme al retirarlo, ya que la estructura final se alcanza mientras se enfría fuera del calor.

Si se busca elevar la experiencia es posible añadir nueces, chips o vainilla, pero la base de cuatro ingredientes ya garantiza una textura espesa y sabrosa. Se puede disfrutar tibio con una bocha de helado o simplemente cortado en cuadrados para la tarde porque resulta "ideal para resolver algo dulce en poco tiempo y con resultado asegurado" en cualquier hogar.