Cómo hacer cuadraditos de ricotta sin amasar y en pocos minutos

La pastelería argentina cuenta con clásicos que a veces resultan laboriosos para un descanso de fin de semana. Según especialistas en cocina, "ponernos a amasar, estirar y forzar una tartera un domingo a la tarde puede dar mucha pereza".

Ante esta situación, surge una propuesta que simplifica los pasos tradicionales a través de una versión granulada que se presenta como una opción ágil. "Si te tienta la clásica torta de ricotta pero te da pereza estirar la masa, esta versión granulada es el truco perfecto", explican sobre este método que evita el uso del palote.

Esta preparación utiliza 18 cucharadas de harina común, 12 de azúcar y dos y media cucharaditas de polvo de hornear para la estructura. La base se completa con tres yemas de huevo, 120 gramos de manteca a temperatura ambiente y un chorrito de esencia de vainilla.

Para el centro, se necesitan 500 gramos de ricotta bien escurrida, otras dos yemas, seis cucharadas de azúcar y ralladura de limón. El proceso destaca por una "técnica 'mágica': en forma de arenado, sin amasar y sin ensuciar de más", lo que permite optimizar el tiempo en el hogar.

La elaboración comienza mezclando los ingredientes secos con la manteca hasta lograr una textura similar a la arena gruesa. La mitad de esta mezcla se coloca en el fondo de una asadera mediana, presionando levemente con los dedos.

Por encima se distribuye una crema lisa de ricotta y un merengue firme hecho con cinco claras y seis cucharadas de azúcar. "Queda crocante por fuera, cremosa por dentro y es ideal para el mate", señalan sobre el resultado final que se cubre con el resto del granulado seco que se había reservado,.

El tiempo de cocción estimado es de 30 minutos a una temperatura de 175 grados. Los expertos aseguran que "existe una alternativa mucho más rápida, práctica y que queda igual o más rica" que la receta convencional. Una recomendación fundamental es esperar a que la fuente se enfríe totalmente antes de cortar las porciones para asegurar la estabilidad del relleno y que el merengue no se desarme.

Finalmente, "estos cuadraditos de ricotta rescatan todo el sabor y la cremosidad de la receta tradicional", concluyen para invitar a los comensales a que se "Animate a probarla con esta guía paso a paso y sorprendé a todos a la hora del mate".