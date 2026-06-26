Cómo hacer el cheesecake de frutos rojos con pocos ingredientes

La pastelería de autor se traslada a las cocinas hogareñas a través de una de las preparaciones más emblemáticas de Betular Patisserie. La receta, compartida por la pastry chef del local Julia Debicki, permite recrear un postre elegante, equilibrado y con sabor profesional que rinde para 4 comensales, ideal para reuniones familiares o celebraciones especiales.

Para la base del cheesecake se necesitan 600 gramos de queso crema, 120 gramos de azúcar, una yema, 2 huevos, 150 gramos de crema de leche, 20 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de jugo de limón y una base de masa sablé precocida. El proceso inicia al colocar el queso crema y el azúcar en un bowl, mezclando con un batidor hasta integrar.

Luego se agregan los huevos y la yema, incorporando bien cada ingrediente. Acto seguido, se disuelve el almidón de maíz en el jugo de limón y se suma a la preparación, para después incorporar la crema de leche y mezclar hasta obtener una textura lisa y homogénea. Esta mezcla se vierte sobre la masa sablé y se hornea a 120°C durante 15 minutos antes de dejar enfriar.

La cobertura requiere un gelly de frambuesas que se elabora con 600 gramos de frambuesas, 120 gramos de azúcar y 10 gramos de agar agar. Las frambuesas se procesan hasta obtener una pulpa uniforme que se lleva a hervor en una cacerola junto con el azúcar. Posteriormente se agrega el agar agar en forma de lluvia y se cocina durante 5 minutos sin dejar de revolver, retirando luego del fuego para su enfriamiento completo.

El toque final lo da una crema de queso compuesta por 500 gramos de queso crema, 500 gramos de azúcar impalpable y 150 gramos de crema de leche. Se bate el queso crema con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla suave, se incorpora la crema de leche y se continúa batiendo hasta alcanzar una consistencia similar a la chantilly. Con la ayuda de una manga pastelera, se decora el cheesecake con la crema de queso y el gelly de frambuesas, y se refrigera durante al menos 4 horas antes de servir.