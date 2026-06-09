Cómo hacer el risotto de calabaza de la manera más fácil y en 20 minutos

Santiago Ramundo, esposo de Sofía Pachano, comparte su especialidad culinaria para disfrutar en el hogar. El actor, quien además de colaborar con el cuidado del pequeño Vito se encarga de la cocina, presentó su fórmula para realizar un risotto de calabaza que alcanza la calidad de un restaurante. Según sus propias palabras, "Solo una olla y en 20 minutos lo tenés listo".

La preparación rinde cuatro porciones y requiere 300 g de arroz arborio o carnaroli junto a 500 g de calabaza rallada. El proceso comienza en una olla profunda rehogando una cebolla chica con aceite y una cucharada de manteca.

Luego se incorpora la hortaliza rallada por cinco minutos hasta que ablande. Tras sumar el arroz y mezclar durante un minuto, se vierten 100 ml de vino blanco para que evapore el alcohol.

El secreto de la textura reside en agregar de a poco un litro de caldo caliente, removiendo constantemente. El tiempo de cocción del grano es de entre 18 a 20 minutos. Al retirar del fuego, se añaden 50 g de queso parmesano y una cucharada extra de manteca. Entre las sugerencias del cocinero destaca el uso de calabaza cabutia o anco y mantener el caldo siempre a alta temperatura para no interrumpir el proceso. El plato final aporta 390 kcal por porción.