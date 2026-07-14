Cómo hacer el sándwich de torta frita que es tendencia para la merienda

Las tortas fritas representan un pilar de la gastronomía argentina, especialmente valoradas durante los días de lluvia o temperaturas bajas. En esta versión, el plato se transforma en un sándwich que utiliza dos unidades circulares recién hechas en lugar de pan tradicional. La combinación, difundida por Gabo Colacioppo en Cucinare, busca un equilibrio entre texturas y sabores mediante ingredientes que suelen estar presentes en todos los hogares.

La elaboración requiere 500 gramos de harina 0000, 50 gramos de grasa vacuna o manteca y una cucharada de sal, además de 200 cc de agua caliente. El primer paso consiste en diluir la sal y la grasa en el agua para luego integrarla gradualmente a la harina dentro de un recipiente. Luego de amasar hasta alcanzar una consistencia homogénea, la preparación debe reposar durante 10 minutos antes de formar los bollos con su característico corte en el centro.

La cocción se realiza en grasa caliente hasta que las piezas queden doradas de ambos lados. Al retirar y escurrir sobre papel absorbente, se añade almíbar y azúcar a gusto para generar un contraste dulce y salado.

El armado final incluye fetas de jamón y queso entre las masas calientes, aunque la receta admite variantes con otros tipos de fiambres según el gusto de los comensales. Esta propuesta económica rinde para dos personas y resulta ideal para compartir en cualquier momento del día.