Cómo hacer estofado de lentejas con chorizo en una sola olla fácil

La cocina casera ofrece una solución práctica con el estofado de lentejas y chorizo, un plato que se caracteriza por elaborarse en un único recipiente. Esta técnica permite optimizar el tiempo en el hogar, debido a que la preparación rinde para toda la semana y requiere muy poca atención durante el proceso.

Para iniciar la receta, se deben rehogar en rodajas 1 o 2 chorizos junto con una cebolla, una zanahoria y un morrón. Una vez que estos ingredientes están listos, se incorporan 400 g de lentejas, 400 g de tomate triturado y hojas de laurel para perfumar el guiso. Se debe agregar agua hasta cubrir la mezcla y salar a gusto del cocinero.

La cocción se extiende por 35 minutos a fuego medio, con la recomendación de revolver los ingredientes ocasionalmente para lograr un resultado espeso y con cuerpo. Esta propuesta es ideal para jornadas de poco tiempo, ya que solo se ensucia una olla y el plato se sirve tradicionalmente con pan y vino tinto.