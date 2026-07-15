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Cómo hacer estofado de lentejas con chorizo en una sola olla fácil

Una preparación sencilla que utiliza una única cacerola para obtener un plato casero nutritivo con muy poco esfuerzo.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los vegetales rehogados aportan el sabor base a este guiso.

La cocina casera ofrece una solución práctica con el estofado de lentejas y chorizo, un plato que se caracteriza por elaborarse en un único recipiente. Esta técnica permite optimizar el tiempo en el hogar, debido a que la preparación rinde para toda la semana y requiere muy poca atención durante el proceso.

Para iniciar la receta, se deben rehogar en rodajas 1 o 2 chorizos junto con una cebolla, una zanahoria y un morrón. Una vez que estos ingredientes están listos, se incorporan 400 g de lentejas, 400 g de tomate triturado y hojas de laurel para perfumar el guiso. Se debe agregar agua hasta cubrir la mezcla y salar a gusto del cocinero.

La cocción se extiende por 35 minutos a fuego medio, con la recomendación de revolver los ingredientes ocasionalmente para lograr un resultado espeso y con cuerpo. Esta propuesta es ideal para jornadas de poco tiempo, ya que solo se ensucia una olla y el plato se sirve tradicionalmente con pan y vino tinto.

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