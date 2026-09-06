Cómo hacer flan de huevo casero en microondas en menos de 10 minutos

El universo de la repostería casera sumó una opción práctica para resolver uno de los postres más elegidos sin recurrir al tradicional baño María ni encender el horno. La propuesta busca optimizar el tiempo en la cocina, reducir el gasto de gas y utilizar un único recipiente apto para microondas, ya sea de vidrio o de silicona, garantizando la textura suave y el sabor de la fórmula clásica.

Para el caramelo exprés se requieren 1/2 taza de azúcar y 3 cucharadas de agua. Por otro lado, la mezcla principal se compone de 5 huevos, 500 cc de leche entera o descremada, 1/2 taza de azúcar (unos 100 g) y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

La elaboración comienza en el propio molde seleccionado, donde se coloca la 1/2 taza de azúcar junto con las 3 cucharadas de agua. La preparación debe llevarse al microondas a potencia máxima en lapsos de 1 minuto a 1 minuto y medio, vigilando la evolución del color hasta que alcance un tono dorado en aproximadamente 2 a 3 minutos. Al retirarlo con precaución debido a las altas temperaturas, se gira el recipiente para distribuir el caramelo por la base y se deja enfriar.

En un recipiente aparte, se unen los 5 huevos con la 1/2 taza de azúcar y la esencia de vainilla, integrando luego los 500 cc de leche. Una vez obtenida la mezcla líquida, se vierte sobre la base caramelizada ya fría.

El proceso de cocción requiere seleccionar una potencia media, entre el 60% y el 70%, durante un lapso de 8 a 10 minutos. Para evitar que el huevo se brote o adquiera una textura gomosa, la clave está en no utilizar la potencia máxima. El punto justo de cocción se reconoce cuando los bordes lucen firmes y el centro conserva un ligero movimiento.

Al finalizar la cocción, la preparación debe enfriarse a temperatura ambiente antes de pasar a la heladera por un mínimo de 2 horas para asentar su estructura. El desmolde se realiza pasando un cuchillo fino por los bordes sobre un plato hondo que pueda contener el caramelo fluido.

El resultado final permite adaptar la textura según el gusto personal mediante dos técnicas de integración. Para conseguir la versión con agujeritos, se debe batir la mezcla con batidor de alambre de manera enérgica para incorporar aire antes del volcado.

En cambio, si se busca un acabado liso y cremoso, el batido tiene que realizarse muy suavemente con tenedor o espátula evitando levantar espuma, sumando el paso de colar la preparación previa al ingreso al microondas.