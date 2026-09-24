La lengua de suegra, una de las plantas más resistentes y populares para decorar hogares y oficinas, puede florecer durante la primavera si encuentra las condiciones adecuadas. Aunque la aparición de flores es poco frecuente en ejemplares domésticos, algunos cambios sencillos en sus cuidados pueden favorecer este proceso.

La especie, cuyo nombre científico es Dracaena trifasciata y que anteriormente era conocida como Sansevieria trifasciata, necesita un equilibrio entre iluminación, riego y espacio para desarrollarse. El exceso de agua, la falta de luz y los trasplantes innecesarios pueden impedir que produzca flores.

La luz es una de las claves

Para favorecer la floración, la lengua de suegra debe ubicarse en un espacio con abundante luz solar filtrada o indirecta. Los ambientes demasiado oscuros pueden mantener a la planta con vida, pero dificultar el desarrollo de sus varas florales.

El riego también debe ser moderado. Lo recomendable es esperar a que la capa superficial del sustrato esté completamente seca antes de volver a humedecer la tierra. Durante los meses cálidos puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que en invierno el riego debe reducirse considerablemente.

El drenaje y la maceta

Otro punto fundamental es evitar que el agua quede acumulada en el recipiente. La maceta debe contar con orificios de drenaje eficientes y el sustrato no debería retener humedad durante demasiado tiempo.

Aunque pueda parecer contradictorio, la lengua de suegra suele florecer con mayor facilidad cuando sus raíces están algo ajustadas dentro de la maceta. Por eso, no es necesario trasplantarla ante cualquier crecimiento ni cambiarla de recipiente de manera frecuente.

Los errores que pueden impedir la floración

Entre los principales problemas que pueden afectar a la planta se encuentran el exceso de agua, las ubicaciones con poca iluminación, los sustratos demasiado pesados y los trasplantes innecesarios.

También es conveniente protegerla de las corrientes de aire frío y de las heladas, especialmente durante los períodos de bajas temperaturas. Mantener condiciones estables ayuda a conservar sus raíces saludables.

Cuando finalmente florece, la lengua de suegra desarrolla una vara larga que surge desde la base de las hojas. Allí aparecen pequeñas flores agrupadas, generalmente blancas o de tonalidades verde claro, que pueden desprender un aroma más intenso durante la tarde y la noche.