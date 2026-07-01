Cómo hacer galletas de miel caseras sin manteca para la merienda

La cocina familiar recupera sabores de antaño a través de preparaciones sencillas que evocan los años escolares,. Charo, desde su cuenta de instagram @charorecetas, compartió una fórmula heredada para elaborar galletas de miel que resaltan por su color dorado y una textura crocante. Según la creadora de este contenido, estas piezas "Son muy parecidas a las compradas, que casi no se consiguen, y para una merienda de invierno son todo lo que está bien".

La elaboración de estas 12 galletas prescinde de la manteca, lo que las vuelve una opción económica,. Los ingredientes necesarios incluyen 60 gramos de miel, 120 ml de aceite, una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo. También se requieren 140 gramos de azúcar, con una cantidad adicional para el decorado, y 230 gramos de harina leudante o harina 0000 mezclada con una cucharadita de polvo de hornear.

El proceso comienza en un bowl donde se baten el huevo con el azúcar y la esencia. Luego se incorporan la miel y el aceite, con la posibilidad de entibiar la miel en microondas si estuviera espesa. Una vez añadida la harina, se obtiene una pasta líquida que debe cumplir un paso clave: enfriarse en el freezer durante 30 minutos para alcanzar una consistencia moldeable.

Con el horno precalentado a 180 grados, se forman bolitas con una cucharada de masa que se rebozan en azúcar antes de ir a una placa aceitada o con papel manteca. El tiempo de cocción es de 12 minutos, dejando espacio entre ellas ya que crecen durante el proceso. El resultado final permite compartir una tradición y hacer un alto en el ritmo cotidiano.