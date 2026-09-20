Con la llegada de los primeros días de calor, los postres fríos vuelven a ganar lugar en la mesa. Una receta de helado casero que utiliza solo tres ingredientes se convirtió en una alternativa sencilla para preparar en casa: banana, cacao amargo y mantequilla de maní. La propuesta fue difundida por TN y permite obtener una preparación cremosa sin azúcar agregada ni crema de leche.

Los tres ingredientes que se necesitan

Para preparar este helado se necesitan 4 bananas bien maduras, 60 g de mantequilla de maní, preferentemente 100% maní, y 30 g de cacao amargo sin azúcar. La receta aprovecha el dulzor natural de las bananas maduras para evitar la incorporación de azúcar.

El primer paso consiste en pelar las bananas y cortarlas en rodajas o trozos pequeños. Luego hay que colocarlas en el freezer durante al menos 6 horas. También se pueden dejar congeladas durante toda la noche.

Una vez cumplido ese tiempo, las bananas se procesan junto con la mantequilla de maní y el cacao amargo hasta conseguir una preparación homogénea y cremosa. Si la procesadora tiene dificultades para trabajar con los ingredientes congelados, se puede agregar apenas un chorrito de leche.

El tiempo de freezer cambia la textura

La preparación puede servirse inmediatamente después de procesarla para conseguir una textura similar a la de un helado tipo soft. Para obtener una consistencia más firme, en cambio, se recomienda llevarla nuevamente al freezer entre 30 y 60 minutos.

La elección de las bananas también resulta importante. La receta indica que deben estar bien maduras, ya que cuanto más maduras estén, mayor será su dulzor y mejor será la textura que aporten al helado. Antes de procesarlas, además, se aconseja dejarlas reposar durante 2 o 3 minutos fuera del freezer para facilitar el trabajo de las cuchillas.

Opciones para cambiar el sabor

La base de banana, cacao y mantequilla de maní también permite incorporar otros ingredientes para modificar la preparación. Entre las alternativas aparecen nueces o almendras picadas, chips de chocolate amargo, frutillas, arándanos, coco rallado o una pizca de canela.

De esta manera, con una preparación que requiere pocos ingredientes y algunos minutos de procesamiento, es posible tener un postre frío para los días cálidos, con la posibilidad de consumirlo recién hecho o ajustar su consistencia con un breve paso adicional por el freezer.