Cómo hacer ketchup casero de forma fácil y con pocos ingredientes

La producción de condimentos artesanales en el hogar permite obtener resultados más naturales y económicos en comparación con los productos industriales. El ketchup, una salsa que complementa diversas comidas como milanesas o papas fritas, puede realizarse con ingredientes cien por ciento naturales que habitualmente se encuentran en casa.

Al evitar aditivos y conservantes artificiales, se logra un producto dulce y sabroso con menos azúcar gracias a las propiedades seguras del vinagre. Respecto a la fiabilidad del método, la experta Giselle Bilesio, de la cuenta @consultoriaenconservas, asegura que "gracias al vinagre, la seguridad de esta conserva es un 10".

Para la elaboración se necesita un kg de tomates maduros en lata colados y sin su jugo, una cebolla mediana y dos dientes de ajo. La lista se completa con 250 ml de vinagre, 150 g de azúcar, 10 g de sal y especias como canela, clavo de olor o pimienta negra a gusto.

El proceso inicia al picar la cebolla y el ajo para rehogarlos en una olla con un poquito de aceite hasta que estén tiernos y transparentes. Luego se añaden los tomates junto con el vinagre, el azúcar y la sal, sumando las especias con cuidado para que no sean invasivas y no tapen el sabor del tomate.

Cuando la preparación rompe el hervor, se debe procesar con un mixer hasta alcanzar una salsa bien lisa. Posteriormente, se cocina a fuego medio con el recipiente destapado, moviendo de vez en cuando, para que el líquido reduzca y tome la consistencia clásica del aderezo.

El rendimiento estimado es de aproximadamente tres frascos de 350 g cada uno, lo que facilita el ahorro,. El líquido de los tomates retirado al inicio puede reservarse para ser utilizado en otras preparaciones como guisos o salsas.

El almacenamiento admite dos variantes según el consumo previsto. Si se planea ingerir en el transcurso de cuatro semanas, se vierte la salsa en frascos limpios, se deja enfriar y se guarda en la heladera. Para una duración de hasta un año en la alacena, se deben llenar los recipientes limpios con el ketchup bien caliente hasta el tope y cerrarlos con fuerza.

Los frascos se sumergen en una olla donde el agua cubra las tapas por completo y, tras 10 minutos de hervor, se retiran con una pinza. El vacío se genera solo mientras se enfrían a temperatura ambiente sobre la mesada. Una vez abierto un frasco, debe mantenerse refrigerado.