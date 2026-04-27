Cómo hacer la hamburguesa de panceta y huevo envuelta en queso

El chef uruguayo Alejandro Acland diseñó una propuesta que rompe con la estructura tradicional del medallón entre panes. Su hamburguesa de panceta y huevo envuelta en provolone se presenta como una alternativa intensa y rendidora para quienes buscan sabores potentes. La clave de esta preparación reside en usar el queso directamente sobre la superficie caliente para crear una base dorada que actúe como sostén.

Para realizar esta versión se necesitan dos hamburguesas de carne, cuatro fetas gruesas de queso provolone, cuatro fetas de panceta y dos huevos. El armado se completa con dos panes de papa y un aderezo casero de mayonesa con cebolla colorada picada fina, sal y pimienta negra al gusto.

El proceso comienza en una plancha caliente donde se debe cocinar la panceta hasta que logre una textura bien crocante. Una vez lista, se reserva para el final. En la misma grasa que desprendió el ahumado, se condimentan las hamburguesas con sal y pimienta para cocinarlas hasta alcanzar el punto de preferencia de cada comensal. Al mismo tiempo, se deben preparar los huevos a la plancha procurando que la yema quede ligeramente jugosa.

El momento crucial llega al trabajar el queso. Se disponen las fetas de provolone sobre el calor hasta que se ablanden y se unan. Sobre esa capa se apila una hamburguesa, la panceta, el huevo y el segundo medallón de carne. Con cuidado, se cierra el queso formando un paquete que encierra los jugos del relleno. El paso final consiste en tostar el pan de papa y untarlo con la mezcla de mayonesa y cebolla antes de servir el conjunto bien caliente.