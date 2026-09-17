Cómo hacer la "limpieza de primavera" para cambiar la energía de tu casa

A pocos días del equinoccio de primavera, fijado para el 22 de septiembre, cobra relevancia una práctica milenaria de origen oriental asociada al orden de las viviendas. De acuerdo con el Feng Shui, la disciplina china centrada en la armonización de los espacios cotidianos, realizar la limpieza y el mantenimiento de la casa durante esta etapa del año va más allá de un aspecto visual. La meta principal radica en movilizar el flujo del chi, nombre con el que se conoce a la energía vital que transita por las habitaciones, con el fin de desplazar las cargas estancadas durante la temporada invernal.

El equinoccio representa un punto exacto de equilibrio entre la luz y la oscuridad, interpretado por la filosofía oriental como el arranque formal de una etapa de expansión y crecimiento. De la misma manera en que la naturaleza atraviesa su propio proceso de transformación, las pautas del Feng Shui señalan que las viviendas precisan un reinicio para permitir que la energía nueva ingrese sin interferencias, favoreciendo así la salud, la armonía y la prosperidad de sus habitantes.

Especialistas de esta tradición coinciden en que la preparación debe concretarse en las jornadas previas a la llegada del equinoccio y no de manera posterior. El fundamento lógico sostiene que la propiedad tiene que estar lista antes de la transición estacional. De este modo, la estructura recibe el nuevo ciclo completamente libre de las densidades del invierno. Por esa razón, se sugiere finalizar el ordenamiento general con anterioridad al cambio de estación, reservando la fecha exacta del equinoccio para acciones puramente simbólicas, tales como encender velas o ventilar las habitaciones al amanecer.

Para lograr máxima efectividad en este procedimiento, las pautas operativas aconsejan iniciar las labores por la entrada principal de la vivienda, espacio considerado el punto de acceso central del chi, por lo que debe mantenerse despejado, con buena iluminación y libre de suciedad. Asimismo, resulta necesario retirar aquellos objetos que se encuentren rotos, en desuso o que no generen alegría, debido a que acumulan energía inmóvil.

El plan de trabajo debe complementarse con la apertura de ventanas para permitir la circulación del aire por varios minutos en cada área. A nivel organizativo, la recomendación técnica sugiere limpiar desde la parte superior hacia la inferior, postergando los elementos de mayor volumen, como placares y muebles, para la fase final del proceso. Por último, la higiene de vidrios y espejos demanda especial atención al ser catalogados como elementos amplificadores de las corrientes energéticas del hogar.

Una vez concluida la reorganización de los elementos físicos, las pautas del Feng Shui aconsejan emplear recursos sonoros para reactivar las corrientes de aire y vibración. Entre las alternativas operativas se destaca el uso de campanas de viento situadas en inmediaciones de accesos o ventanas para disolver la energía acumulada mediante su resonancia metálica.

De forma complementaria, la vibración de los cuencos tibetanos se utiliza para depurar acústicamente las habitaciones antes de reestructurarlas. La reproducción de música con sonidos provenientes de la naturaleza, como corrientes de agua, viento o cantos de aves, acompaña las tareas con una transición gradual. Finalmente, la ejecución de aplausos directos en los rincones de los ambientes se posiciona como una técnica sencilla orientada a movilizar los puntos ciegos donde la energía suele concentrarse de forma estática.